Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste mağlubiyet yaşadı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, üç hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste mağlubiyet yaşadı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, üç hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçti.

        Süper Lig’in ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye taşıyamayan Reeder Samsunspor’daki bu düşüş, Galatasaray karşısında da sürdü.

        Ligin ilk yarısında sadece dört mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının geride kalan 12 maçlık bölümünde beş kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, son üç haftada galibiyet yüzü görmedi.

        Kasımpaşa'ya evinde 2-0 mağlup olan Samsunspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, son olarak ise sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek bu sezon üst üste ilk kez üçüncü kez oldu.

        Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla, maç fazlasıyla 48 puanlı Beşiktaş'ın hemen önünde üçüncü sırada yer alıyor.

        - Samsunspor'un tek forveti Marius Mouandilmadji 8 haftadır suskun

        FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağı nedeniyle 1,5 yıldır transfer yapamayan Samsunspor, sezona forvet oyuncuları Ercan Kara ve Marius Mouandilmadji ile başladı.

        Ercan Kara'nın devre arasında Rapid Wien’e kiralanmasının ardından takımın tek forveti kalan Marius Mouandilmadji, ligde 8 gol kaydetti. Ancak Çadlı golcü, son golünü ligin 23. haftasında Atakaş Hatayspor’a karşı atmıştı.

        Sekiz haftadır gol atamayan Mouandilmadji’nin performansındaki düşüş, takımın hücum gücünü de olumsuz etkiledi.

        - Sakatlıklar kadro kurmakta zorluk yaşattı

        Kısıtlı kadrosu bulunan Samsunspor'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Lubomir Satka, sakatlığı nedeniyle 4 maçta yer almadı. Marc Bola, Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel de yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 2 haftadır forma giyemiyor. Teknik Direktör Thomas Reis, dar kadro içinde ilk 11'i kurmakta zorluk yaşarken, bu sezon Flavien Tait ilk kez Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay, Samsun'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulund...
        Türk Kızılay, Samsun'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulund...
        Samsun'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara sıcak çorba ikram edi...
        Samsun'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara sıcak çorba ikram edi...
        Samsun Valisi Tavlı, kar ve kazalar nedeniyle sık sık kapanan Samsun-Ankara...
        Samsun Valisi Tavlı, kar ve kazalar nedeniyle sık sık kapanan Samsun-Ankara...
        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede (2)
        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede (2)
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı