Samsunspor bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste mağlubiyet yaşadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, üç hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçti.

Süper Lig’in ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye taşıyamayan Reeder Samsunspor’daki bu düşüş, Galatasaray karşısında da sürdü.

Ligin ilk yarısında sadece dört mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının geride kalan 12 maçlık bölümünde beş kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, son üç haftada galibiyet yüzü görmedi.

Kasımpaşa'ya evinde 2-0 mağlup olan Samsunspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, son olarak ise sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek bu sezon üst üste ilk kez üçüncü kez oldu.

Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla, maç fazlasıyla 48 puanlı Beşiktaş'ın hemen önünde üçüncü sırada yer alıyor.

- Samsunspor'un tek forveti Marius Mouandilmadji 8 haftadır suskun