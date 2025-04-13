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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda gençler 185'in üzerinde firmayı tanıma imkanı bulacak

        Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde 14-15 Nisan'da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) 185'in üzerinde firmayı öğrencilerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:00
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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda gençler 185'in üzerinde firmayı tanıma imkanı bulacak
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        Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde 14-15 Nisan'da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) 185'in üzerinde firmayı öğrencilerle buluşturacak.

        OKAF'25, Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Sinop, Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin paydaşlığında yarın TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, OKAF'ın ilk olarak 2022 yılında düzenlendiğini söyledi.

        Geçen sene fuarda 160'ın üzerinde katılımcı firmanın olduğunu ve 60'ın üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın, "Geçen senenin bir değerlendirmesini yaptık. Yaklaşık 30 bin öğrenci katıldı. 7 paydaş üniversite vardı. Bu sene Ordu Üniversitesi, Giresun'daki fuara dahil olduğu için bu fuarda paydaş değil ancak yine de katılacak." dedi.

        Fuara katılan öğrenciler ve katılımcı firmalarla anket yaptıklarını belirten Aydın, firmalarda yüzde 95'e yakın memnuniyet oranı ortaya çıktığını, öğrencilerin de fuar sonrası gelecekleri ve kariyerleriyle ilgili yeniden planlama yapma oranlarının yüzde 60'lara vardığını gördüklerini kaydetti.

        - "7 bin metrekarelik TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi tamamen doldu"

        Fuarın kapsamını genişletmek için çalıştıklarını ve firmaların da bu konuya ilgi gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, "Hem sponsor oldular hem de firma olarak buraya gelerek öğrencilerin kariyer yolculuklarında onlara yardımcı olmak için ne gerekirse yapacaklarını ifade ettiler ve şu anda kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere 185'in üzerinde firmaya çıktık. Hatta yer bulalım diye de biraz araları sıkılaştırdık. Şu anda 7 bin metrekarelik TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi tamamen dolu vaziyette." diye konuştu.

        Havacılıktan otomotiv sektörüne, yapay zekadan veri madenciliğine kadar bütün bu alanların içinde olduğu etkinlik ve atölye çalışmaları gerçekleştireceklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

        "Atölye çalışmalarında öğrencilere aynı zamanda CV hazırlama yöntemlerini öğretiyorlar, iş mülakatları yapılıyor. Yine alanında son derece uzman, yetkin insanlar buraya davet edildi. Bunların bir kısmı yurt dışından. Amerika'dan, Dubai'den konuşmacılar var. Yine HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, DeltaV bunun içerisinde, yani Türkiye'nin önde gelen savunma şirketleri de bu fuarda yer alacak. Önde gelen tüm firmaların burada konuşmaları olacak. Yerel firmalara da bu hakkı verdik, 'Siz de gelin, başarı hikayenizi anlatın ve bu başarı hikayenizin öğrenciler tarafından bilinmesini sağlayalım.' dedik."

        Samsun'un son yıllarda bir yatırım merkezi haline geldiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

        "Bu yatırımlarda çalışacak özellikle beyaz yakalı nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. İşte bu nitelikli iş gücünü de üniversiteler sağlayacaktır. Üniversite öğrencileri bu firmaları tanıyarak, buradaki imkanları görerek Samsun'da çalışacaklardır. Bu aslında Samsun'un ekosistemini değiştirecek. Hiçbir şey Samsun'da eskisi gibi olmayacak. Çünkü dışarıdan göç alacak, çalışan kalitesi artacak, gelir seviyesi artacak, yaşam kalitesi artacak ve bütün bunlar da aslında yaşadığımız alanda bize ciddi katkılarla geri dönecek."

        Fuara katılan öğrencilerin staj imkanlarından yararlanabileceğini anlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Cumhurbaşkanı'mız gençlere çok fazla değer veriyor. İŞKUR üzerinden bu dönem itibarıyla ciddi anlamda öğrenci çalıştırmaya başladık. 1300 civarında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 210 civarında kendi öğrencimiz bizim çeşitli birimlerimizle çalışmaya başladı ve ücretli olarak çalışıyor. Örneğin haftada 3 gün çalışırsa, ayda 15 bin lira ücret alıyor ve bu bir öğrenci için de müthiş bir şey."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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