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        Denizlerde av yasağı yarın başlıyor

        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024-2025 denizlerde balıkçılık av sezonunun yarın kapanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:31
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        Denizlerde av yasağı yarın başlıyor
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024-2025 denizlerde balıkçılık av sezonunun yarın kapanacağını duyurdu.

        İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan 2025 günü itibarıyla tüm denizlerde gırgır ve trol ağları ile avcılık için genel av yasağının başlayacağına işaret etti.

        Sağlam, denizlerde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yapılamayacağına işaret etti.

        Karadeniz'de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun'un Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu ile Ordu'nun Ünye ilçesi Taşkana Burnu arasında orta su trolü ile çaça avcılığının devam ettiğini belirten Sağlam, "Bütün karasularımızda 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı da yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. Yine bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 milimetreden küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur." ifadelerini kullandı.

        Bütün karasularda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olduğuna işaret eden Sağlam, 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığının ise serbest olduğunu hatırlattı.

        Avlanma sezonu içerisinde, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanacağını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, denizlerimizde su ürünleri stoklarının korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla, avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmektedir."

        Sağlam, av yasağı boyunca yasak olan herhangi bir istihsal ürünün kullanılmaması gerektiğini, ideal avcılığın dengeli avcılık olduğunu, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğin ve önemli bir zenginliğin yok edilmesi anlamına geldiğini belirterek, iyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması, amacın, günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olduğunun altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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