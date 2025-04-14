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        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası başladı

        Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, ilk atışlarla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:43
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        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası başladı
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        Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, ilk atışlarla başladı.

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın birinci günü genç erkeklerin atışlarıyla başladı. Gün içinde genç erkekler yarı final maçları gerçekleştirilecek.

        Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, AA muhabirine, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Türkiye'ye layık bir organizasyon düzenlemek için çaba harcadıklarını Bayazıtlı, şunları kaydetti:

        "Şampiyona öncesinde de şampiyona sırasında da Samsun halkına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle Samsun Valimize de bu şampiyonaya desteklerinden dolayı sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hepimize yakışır bir şampiyonayı tamamlayacağız. Federasyonumuza iki yıl uluslararası şampiyonalar düzenleyebilir sertifikasını verdiler. Önümüzdeki yıllarda da biz yine Bakanlığımızın desteğiyle uluslararası şampiyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük bowling tesislerinden birine sahibiz. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Bu tesisle de iyi sporcular yetiştirerek ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

        Şampiyona ikinci gününde genç kızlar yarı ve final atışlarıyla devam edecek.

        Şampiyonanın düzenlendiği salon, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açıldı. 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu özelliğini taşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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