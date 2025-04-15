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        Samsun'un turizm hedefi 2 milyonu aşkın turist ve 400 milyon dolar gelir

        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Turizm Master Planı doğrultusunda, 2 milyon 200 bin turist ve 400 milyon dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:00
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        Samsun'un turizm hedefi 2 milyonu aşkın turist ve 400 milyon dolar gelir
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        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Turizm Master Planı doğrultusunda, 2 milyon 200 bin turist ve 400 milyon dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi.

        Demirtaş, 15-22 Nisan arasında kutlanacak 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, sektör temsilcilerinin katılımıyla Onur Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra burada konuşan Demirtaş, Samsun'un kayak turizminden, termal turizme, sağlık turizminden, doğa ve deniz turizmine, spor turizminden, inanç ve kültür turizmine, gastronomi turizminden, ekoturizme kadar birçok seçeneği aynı anda ziyaretçilerine sunabildiğini söyledi.

        Cumhuriyet'in ilanına giden yolda Milli Mücadele'nin başladığı şehir olma özelliği ile sembolleşen Samsun'un, bilimsel verilere dayanan 10 bin yıl gibi köklü bir geçmişi ve kültürel birikimi bulunduğunu anımsatan Demirtaş, ayrıca birçok zenginliğe ev sahipliği yaptığını vurguladı.

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası başta olmak üzere, Ladik Gölü, Akdağ Yaylası, Şahinkaya Kanyonu, Kunduz Yaylası gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Samsun'un turizme bağlı gelirlerinin artması için çalıştıklarını aktaran Demirtaş, "Samsun, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı sağlık altyapısı hamleleri ile sağlık turizminde de bütün dünyada tanınan, bilinen, tercih edilen merkezler arasında yerini almıştır. Güçlü spor altyapısı ile spor turizminde de adından söz ettiren iller sıralamasında hatırı sayılır bir konuma ulaşmıştır. Bakanlığımıza bağlı müzelerimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlar tarafından hizmete sunulan, Kuvayımilliye Müzesi, Samsun Müzesi, Oyuncak Müzesi, Cerrahi Aletler Müzesi, Mübadele Müzesi ve Tütün Müzesi gibi dünya üzerindeki örneklerine az rastlanan çok çeşitli konu, içerik ve zengin türleriyle toplam 18 müzemiz vardır. Kamu ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde ve birlikte hareket etmesi ile daha hızlı gelişme sağlayacağımız inancındayız." diye konuştu.

        Turizm bilincini geliştirmek suretiyle şehrin tanıtımına vatandaşın da katkıda bulunmasının önemine işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Her otobüs, dolmuş, toplu taşıma ve taksi şoförümüzün, her esnafımızın, turizm sektöründe çalışan her bireyin, Samsunlu her hemşehrimizin, 'Samsun turizm elçisi, Samsun turist rehberi' sorumluluğunda olması şarttır. Çünkü, bir şehre aidiyet o şehri sevmek, tanımak ve tanıtmakla alakalıdır. Ziyaretçi sayımız üst üste yaşadığımız pandemi ve deprem felaketi dolayısıyla düşmüşken, 2024 yılında tüm zamanların rekoru kırılmış. 2025 yılının ilk göstergelerinde yeni rekorlara ulaşacağımızı rahatlıkla görebilmekteyiz. Şehrimizde turizmin gelişmesi, turizme bağlı gelirlerin artması için her türlü imkanı seferber etme gayreti içindeyiz. Bu süreçte bugüne kadar yapılmış bütün çalışmalar ve daha yeni hazırlanmış 'Samsun Turizm Master Planı' önemli bir kılavuz ve rehber olacaktır. Ülkemizin 2028 yılı için belirlemiş olduğu turizm hedefleri içerisinde, Samsun Turizm Master Planı doğrultusunda, 2 milyon 200 bin turist ve 400 milyon dolar turizm geliri hedefini yakalamak suretiyle yer almak istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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