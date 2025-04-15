Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yürütücülüğünü yaptığı "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Samsun'da başladı.

Proje kapsamında, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin artırılması hedefleniyor.

Projenin özel amaçları arasında ise iklim dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarının güçlendirilmesi, yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemi için kapasitenin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine uyum hibe programı ile uygulama kapasitesinin artırılması bulunuyor.

Proje kapsamında Samsun, Sakarya, Konya ve Muğla pilot il seçildi. Bu kapsamda hazırlanan 2025-2030 dönemi Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planı hazırlandı. Bu bağlamda Samsun Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın tanıtımı ile iklim finansmanına ilişkin eğitim programı Samsun'daki bir otelde yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nden proje yöneticisi Gizem Bal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında iklim değişikliği ile ilgili partner arası koordinasyonu sağlayarak bu küresel sorun için yerel çözümler geliştirmek istediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Şube Müdürü Esra İnce, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu ancak etkilerini yerel düzeyde kentlerde hissettirdiğini belirterek, "Bu etkilerin önümüzdeki yıllarda daha sert şekilde hissedileceğini öngörmekteyiz." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Ali Tulumen, Samsun'da iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Kömürden çıkan karbondioksidin atmosferde sera etkisine yol açarak iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarına yol açması nedeniyle özellikle şehrimizde kömür kullanan evlerin ücretsiz doğal gaz dönüşümünü yapıyoruz. Şu ana kadar 250 evde bu dönüşümü tamamladık." ifadesini kullandı.