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        OMÜ Hemşirelik Bölümünün akreditasyonu 2030'a kadar uzatıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından 30 Eylül 2030 tarihine kadar yeniden akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:51
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        OMÜ Hemşirelik Bölümünün akreditasyonu 2030'a kadar uzatıldı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından 30 Eylül 2030 tarihine kadar yeniden akredite edildi.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fakültenin ilk akredite edilen bölümleri arasında yer alan ve mevcut akreditasyon süresi 2025 sonunda sona erecek Hemşirelik Bölümü, Türkiye'de hemşirelik lisans programlarını değerlendirme ve akredite etme yetkisine sahip HEPDAK'a yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesiyle 5 yıllık akreditasyon hakkı kazandı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Pancar Yüksel, akademik ve idari kadronun kalite güvencesine inandığını belirtti.

        Yüksel, “Hemşirelik Bölümü olarak 5 yıllık akredite olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu sürece katkı sağlayan, özveriyle çalışan öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza, desteklerini esirgemeyen fakülte ve üniversite yönetimine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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