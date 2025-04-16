Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmazken Marc Bola ve Youssef Ait Bennasser takımdan ayrı koşu yaptı.

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