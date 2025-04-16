Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.
Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.
Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.
Şampiyonada bireysel kızlarda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen altın madalyanın sahibi oldu. Finlandiyalı Emma Palermaa gümüş madalya alırken, Norveçli Emilie Marie Aas ile Alman Fiona Lindemann bronz madalyayı paylaştı.
Organizasyonun üçüncü gününde genç erkekler müsabakaları yapılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.