Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Şampiyonada bireysel kızlarda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen altın madalyanın sahibi oldu. Finlandiyalı Emma Palermaa gümüş madalya alırken, Norveçli Emilie Marie Aas ile Alman Fiona Lindemann bronz madalyayı paylaştı.

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