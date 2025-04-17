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        Samsun'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:18
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        Samsun'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan polislikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, suçunun yüzüne okunmasının ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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