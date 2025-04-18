Samsun'da 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen minibüs İlkadım ilçesinde durduruldu.

Ekipler, minibüste yaptıkları aramada, 1 milyon 920 bin makaron geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.