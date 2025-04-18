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        Samsun'da 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:42
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        Samsun'da 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen minibüs İlkadım ilçesinde durduruldu.

        Ekipler, minibüste yaptıkları aramada, 1 milyon 920 bin makaron geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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