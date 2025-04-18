Samsun'da 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen minibüs İlkadım ilçesinde durduruldu.
Ekipler, minibüste yaptıkları aramada, 1 milyon 920 bin makaron geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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