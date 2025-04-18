Samsun'da ilkokul öğrencileri "Sıfır Atık Köyü"nü ziyaret etti

Öğrenciler, okulda gerçekleştirdikleri ileri dönüşüm atölyesi, kompost üretimi, fidan dikimi, güneş enerjili oyuncaklar ve atık ayrıştırma gibi etkinliklerin uygulamaya geçirilmiş örneklerini yerinde gözlemledi.

Ziyarette Canik Belediyesi görevlisi çevre mühendisi Ömer Faruk Aydın, öğrencilere Sıfır Atık Köyü ile ilgili bilgi verdi.

Kalkanca Mahallesi'nde bulunan Ziya Esen Anaokulunun yürüttüğü "Karbonu Azalt, Doğayı Yaşat" adlı uluslararası E-twinning projesi kapsamında, Okul Müdürü Arif Özüdoğru ile öğretmenler Saniye Kurt, Büşra İnan ve Sündüs Kaçmaz'ın rehberliğinde minik öğrenciler Samsun Millet Bahçesi Sıfır Atık Köyü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir anaokulun öğrencileri "Sıfır Atık Köyü"nü ziyaret etti.

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