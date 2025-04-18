Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı

–Samsun Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Dernek başkanı Osman Nuri Sarı, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, derneklerinin 610 kayıtlı, 3 bine yakın da gönüllü üyesi ile faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Sarı, her yıl yüzlerce üniversite öğrencisi, ihtiyaç sahibi, gazi, şehit ve yetim ailelerine çok çeşitli yardımlar yaptığını söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışmaya önem verdiklerini vurgulayan Sarı, “Kültürümüzün asli unsurları unutulmamalı, gençlere aktarılmalıdır. Bizler atalarımızdan kalan kültürel mirası çocuklarımıza ve torunlarımıza aktararak yaşayan bir şehrin çocuklarıyız. Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de budur. Biz bu şehirde üretiyor ve bu şehirde tüketiyoruz. Biz yatırımlarımızı bu şehre yapıyoruz. Bizim çocuklarımız bu şehirde doğdu ve bu şehirde büyüdü. Biz doğduğumuz yeri de doyduğumuz yeri de sahipleniriz.” dedi.