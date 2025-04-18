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        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı

        –Samsun Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:58
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        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
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        –Samsun Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Dernek başkanı Osman Nuri Sarı, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, derneklerinin 610 kayıtlı, 3 bine yakın da gönüllü üyesi ile faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

        Sarı, her yıl yüzlerce üniversite öğrencisi, ihtiyaç sahibi, gazi, şehit ve yetim ailelerine çok çeşitli yardımlar yaptığını söyledi.

        Yardımlaşma ve dayanışmaya önem verdiklerini vurgulayan Sarı, “Kültürümüzün asli unsurları unutulmamalı, gençlere aktarılmalıdır. Bizler atalarımızdan kalan kültürel mirası çocuklarımıza ve torunlarımıza aktararak yaşayan bir şehrin çocuklarıyız. Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de budur. Biz bu şehirde üretiyor ve bu şehirde tüketiyoruz. Biz yatırımlarımızı bu şehre yapıyoruz. Bizim çocuklarımız bu şehirde doğdu ve bu şehirde büyüdü. Biz doğduğumuz yeri de doyduğumuz yeri de sahipleniriz.” dedi.

        Sarı, derneklerinin kuruluşunda emeği geçen başta onursal başkanları rahmetli Cemal Yeşilyurt olmak üzere vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyerek, bir süre önce kaybettikleri Volkan Konak’ı da unutmayacaklarını belirtti.

        Sarı, desteklerinden ötürü derneğin tüm bağışçılarına da teşekkür etti.

        Daha sonra merhum Cemal Yeşilyurt adına torunları Mesut Yeşilyurt, Merve Yeşilyurt, Onur Yeşilyurt ve Meltem Akyüz ile derneğin uzun süre başkanlığını yapan merhum Mustafa Kemal Şahin adına oğlu Cihan Şahin ve dernek başkanlarından Yusuf Kemal Uludoğan ve Hamit Soylu’ya teşekkür plaketi verildi.

        Halk oyunları gösterisi gerçekleştirilen, atma türkü geleneği canlandırılan programda Mustafa Topaloğlu ile Mesut Uçar ve Ekin Uzunlar da sahne aldı.

        Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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