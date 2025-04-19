Bafra Emniyeti, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde, dolandırıcılara karşı, polis halkı bilinçlendirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, dolandırıcılara karşı, polis halkı bilinçlendirdi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda, çay ocaklarında ve işyerlerinde vatandaşlarla birebir iletişim kurularak bilgilendirme yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görevli 14 personel, bu bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1475 adet el broşürü dağıttı.
Bafra ilçe Emniyet Müdürü Murat Öner de çalışmalara eşlik ederek vatandaşlarla sohbet etti ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu.
Bu etkinlikle vatandaşların dolandırıcılık konusunda farkındalıklarının artırılması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
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