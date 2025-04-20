Samsun'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Ekiplerce, şüpheli M.Ç'nin (53) evi ve işyerinde yapılan aramalarda 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alaçam Emniyet Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

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