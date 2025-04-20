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        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

        Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:29 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:29
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alaçam Emniyet Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Ekiplerce, şüpheli M.Ç'nin (53) evi ve işyerinde yapılan aramalarda 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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