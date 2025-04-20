Samsun'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alaçam Emniyet Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce, şüpheli M.Ç'nin (53) evi ve işyerinde yapılan aramalarda 7 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
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