Samsun'da firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 56 yaşındaki A.T. yakalandı.
İşlemlerin ardından A.T, Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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