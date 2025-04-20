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        Samsun'da firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:18
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        Samsun'da firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 56 yaşındaki A.T. yakalandı.

        İşlemlerin ardından A.T, Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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