Samsun'da sis etkili oluyor
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.