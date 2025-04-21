Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kadınlara yönelik "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimleri" tamamlandı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" doğrultusunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı" Samsun'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kadınlara yönelik "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimleri" tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" doğrultusunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı" Samsun'da tamamlandı.

        OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO ve OKA ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde, robot sistemleri, kontrol ve programlama, simülasyon oluşturma ve araç tanımlamaları gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak işlendi.

        Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı ile bölgedeki sanayinin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve aynı zamanda kadınların sanayi ve teknoloji sektörlerinde aktif rol almasının sağlanması hedefleniyor.

        Eğitimler, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OKA arasında imzalanan Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü kapsamında gerçekleştirildi.

        Protokol çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında imzalanan alt protokol doğrultusunda hayata geçirilen eğitimlere, mühendislik ve teknikerlik bölümlerinden mezun veya bu bölümlerde eğitim gören 25 kadın katıldı.

        Törende konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kamu, üniversite ve sanayi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu tür projelerin, bölgenin endüstriyel dijital dönüşümüne katkı sunduğunu dile getirdi. Dicle, "Kadınların sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla yer almasına öncülük edeceğiz." dedi.

        TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda kurumlar arası işbirliğinin önemini hatırlattı. Akyüz, Türkiye genelinde yürütülen "Sanayide Kadın Eli Projesi" ile uyumlu olarak sürdürülen bu eğitim programının, yeni projelere zemin hazırlayacağını dile getirdi.

        OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demir de eğitim altyapısı ve insan kaynağı açısından yeterli donanıma sahip olduklarını, kamu, üniversite ve sanayi işbirlikleriyle bu kapasitenin daha verimli kullanılabileceğini vurguladı.

        TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ise Samsun'un sanayi yatırımlarıyla birlikte nitelikli iş gücüne olan ihtiyacının arttığını belirterek, bu tür eğitim programlarının önemini hatırlattı.

        Eğitimlerin ardından düzenlenen kapanış töreninde, katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Powell'a uyarı
        Trump'tan Powell'a uyarı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sür...
        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sür...
        Samsun'da kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da yurda kaçak giren kişi yakalandı
        Samsun'da yurda kaçak giren kişi yakalandı
        Samsun'da "Türk Dünyası Çocuk Festivali" renkli görüntülerle başladı
        Samsun'da "Türk Dünyası Çocuk Festivali" renkli görüntülerle başladı
        12 ülkeden çocukların katıldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali başladı
        12 ülkeden çocukların katıldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali başladı
        Durdurulan araçta 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Durdurulan araçta 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi