Samsun'da TCSG-87 gemisi 23 Nisan'da ziyarete açılacak
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.
Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisinin ziyarete açık kısmı vatandaşlar tarafından gezilebilecek.
Ziyaret sırasında TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verecek.
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