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        Samsun'da TCSG-87 gemisi 23 Nisan'da ziyarete açılacak

        Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:21
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        Samsun'da TCSG-87 gemisi 23 Nisan'da ziyarete açılacak
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        Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.

        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.

        Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisinin ziyarete açık kısmı vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

        Ziyaret sırasında TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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