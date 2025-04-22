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        Alaçam'da Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile şehit yakınları kahvaltıda buluştu

        Alaçam Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile şehit yakınları kahvaltı programında biraraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:40
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        Alaçam'da Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile şehit yakınları kahvaltıda buluştu
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        Alaçam Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile şehit yakınları kahvaltı programında biraraya geldi.

        Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam KYK Yurdu tarafından 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Alaçam KYK öğrenci yurdunda kahvaltı programı düzenlendi.

        Şehit yakınları ile üniversiteli gönüllü gençlerin biraraya geldiği etkinlik sohbet havasında sürdü.

        Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ile davetliler katıldı.

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