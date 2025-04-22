Samsun'da "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi

Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, alanında uzman hekimler ve akademisyenler, doğum tercihlerini etkileyen faktörlerden normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Sempozyum, Sağlık Bakanlığı tarafından "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, sempozyumda, insan yaşamının en temel, doğal ve mucizevi süreci olan doğum konusunu her yönüyle inceleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından doğal doğumun teşvik edilmesinin sadece sağlık bilinci olarak değil aynı zamanda güçlü sağlıklı nesillerin temeli olarak gördüklerini belirten Uras, "Normal doğum, anne ve bebek sağlığına olan katkılarıyla birlikte sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir değere sahiptir. Bu konuda atılan her adım hem annelerimizin hem de toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.