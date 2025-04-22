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        Samsun'da "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi

        Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:57
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        Samsun'da "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi
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        Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, alanında uzman hekimler ve akademisyenler, doğum tercihlerini etkileyen faktörlerden normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

        Sempozyum, Sağlık Bakanlığı tarafından "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı.

        Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, sempozyumda, insan yaşamının en temel, doğal ve mucizevi süreci olan doğum konusunu her yönüyle inceleneceğini söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından doğal doğumun teşvik edilmesinin sadece sağlık bilinci olarak değil aynı zamanda güçlü sağlıklı nesillerin temeli olarak gördüklerini belirten Uras, "Normal doğum, anne ve bebek sağlığına olan katkılarıyla birlikte sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir değere sahiptir. Bu konuda atılan her adım hem annelerimizin hem de toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

        Uras, sezaryenin bir doğum tercihi değil, bir nevi ameliyat olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Sezaryen, anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardı ama son yıllarda anne adaylarımızın, gerek toplum tarafından farklı açıdan gösterilmesi kaynaklı maalesef insanlar artık bir doğum tercihi olarak görmeye başladı. Sezaryende ameliyat oluyorsunuz. Bağırsak yapışıklığı ve buna benzer ameliyatta oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar oluşabiliyor ve aynı zamanda doğumdan sonra çocuk yaşaması gereken fizyolojik ritmi yaşamadığı zaman bir anda anne karnından dış dünyayla karşılaştırıyoruz."

        Uras, 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı da kutladı.

        Sempozyuma, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Şeref Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, akademisyenler, doktorlar, hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları ve anne adayları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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