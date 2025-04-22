Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz, koltuklarını öğrencilere devretti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere bıraktı.

Havza 25 Mayıs İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret etti.

İkiz, belediye başkanlığı koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Zehra Nur Şenkal'a devretti.

Başkan İkiz, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı da ziyaret ettiler.

Kaymakam Ayvat ise makamını temsili olarak öğrencilerden Çağan Mehmet Tüğmen'e devretti.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Ayvat, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Yarımızın büyükleri olan çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Bu kıymeti gösteren en büyük gösterge ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyada tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır." dedi.