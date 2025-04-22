Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz, koltuklarını öğrencilere devretti

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz, koltuklarını öğrencilere devretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere bıraktı.

        Havza 25 Mayıs İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret etti.

        İkiz, belediye başkanlığı koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Zehra Nur Şenkal'a devretti.

        Başkan İkiz, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı da ziyaret ettiler.

        Kaymakam Ayvat ise makamını temsili olarak öğrencilerden Çağan Mehmet Tüğmen'e devretti.

        Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Ayvat, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Yarımızın büyükleri olan çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Bu kıymeti gösteren en büyük gösterge ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyada tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır." dedi.

        Ziyaretlerin sonunda Ayvat ve İkiz öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi
        Samsun'da "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi
        'Sezaryen bir doğum tercihi değil, ameliyattır'
        'Sezaryen bir doğum tercihi değil, ameliyattır'
        Samsun'da şüpheli araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        Samsun'da şüpheli araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        Alaçam'da Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile şehit yakınları kahvaltıda b...
        Alaçam'da Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile şehit yakınları kahvaltıda b...
        Türk Dünyası Çocuk Festivali'nden renkli görüntüler
        Türk Dünyası Çocuk Festivali'nden renkli görüntüler
        Türk Dünyası Çocuk Festival'nden renkli görüntüler
        Türk Dünyası Çocuk Festival'nden renkli görüntüler