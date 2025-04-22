Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

22 yaş altı kategorisi 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Cam, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Berfin Polat, 65 kiloda Sevgi Eğrice, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 80 kiloda Sıla Üçyıldız ve artı 80 kiloda Hikmetgül Türkmen altın madalya kazandı.

Genç kadınlar 48 kiloda Simge Bekler, 51 kiloda Emine Kılınç , 54 kiloda Betül İrem Özat, 57 kiloda Berfin Fidan, 60 kiloda Ecrin Özkan, 65 kiloda Yağmur Teke, 70 kiloda Yoncagül Yılmaz, 75 kiloda Sude Nur Aslan, 80 kiloda Ayşenur Karaoğlan ve artı 80 kiloda Havvanur Kethüda altın madalyanın sahibi oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 58 ilden 738 sporcu mücadele etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, sona erdi.

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