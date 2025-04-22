Bafra'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi'nin düzenlediği etkinlik çerçevesinde Bafra Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda Türk Halk Müziği Konseri yapıldı.

Çocuklar, Gençlik Merkezi'nin bahçesine kurulan stantlarda zeka oyunları oynadı, sportif aktivitelere katıldı.

Yüzlerini rengarenk boyatan çocuklar, sanatı atölyesinde ebru yapmayı deneyimledi.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel atölye öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak, aynı zamanda bayramın coşkusunu yaşatacak çeşitli etkinlikler planladıklarını söyledi.

Çocukların yeteneklerini sergilemelerine ve keyifli vakit geçirmelerine olanak sağladıklarını belirten Erdoğan, "Velilerimizin de katılımıyla daha da anlam kazanan bu etkinliklerde, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onların bu bayramı unutulmaz anılarla hatırlamalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.