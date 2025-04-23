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        Vezirköprü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Kulübü tarafında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:20
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        Vezirköprü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji düzenlendi
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Kulübü tarafında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi.

        “Kaskını Tak, Bayrağını Al, Bu Coşkuya Ortak Ol” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçe merkezinde kulüp bir araya gelen üyelerine Kaymakam Özgür Kaya ve Kulüp Başkanı Serkan Ersoy da eşlik etti.

        Kortej öncesi motosiklet sürücüleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kaya, dönemde yaşanan motosiklet kazalarına dikkati çekerek, trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Kaya’nın konuşmasının ardından start verilen kortej Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

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