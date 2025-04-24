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        Tekkeköy'de 23 Nisan fener alayı düzenlendi

        –Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:34
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        Tekkeköy'de 23 Nisan fener alayı düzenlendi
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        –Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Tekkeköy Atatürk İlkokulu önünden başladı. Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı fener alayı, Kent Müzesi önünde sona erdi.

        Fener alayında, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde yürüdü.

        Yürüyüş sonunda Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, "Tüm katılımcıların ve Tekkeköy halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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