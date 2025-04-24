Samsun'da daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, okulda öğretmeni darbetti

M.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okul öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, okulda öğretmeni darbetti.

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