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        Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:30
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        Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mücahit Erdoğan (19) yönetimindeki 57 FA 365 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde Doğukan Bora İnal'ın (25) kullandığı 55 AOK 372 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, 57 FA 365 plakalı araçtaki yolcular Hasan Demir (20), Mert Delen (16) ve Misket Taşdemir (18) ile diğer araçta bulunan Kubilay Yıldırım (19) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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