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        Gölardı Doğal Hayatı Koruma Sahası ve Miliç Lagünü doğa turizminde gelecek vadediyor

        ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Miliç Lagünü, bölgede doğa turizmi için gelecek vadediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:19
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        Gölardı Doğal Hayatı Koruma Sahası ve Miliç Lagünü doğa turizminde gelecek vadediyor
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        ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Miliç Lagünü, bölgede doğa turizmi için gelecek vadediyor.

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'na sahip Samsun'da Terme ilçesindeki sulak alanlar da doğal zenginliğiyle dikkati çekiyor.

        Terme'de yer alan Gölardı Simenlik Gölü Doğal Hayatı Koruma Sahası, yaklaşık 3 bin 500 hektarı kaplayan alanıyla göçmen kuşların rotası konumunda. Yılkı atlarının bulunduğu bölge zengin yaban hayatına sahip. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Miliç Lagünü de göçmen kuşların yanı sıra su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

        Denize paralel uzanan akarsu yatağının denizle bağlantısının olmaması dolayısıyla oluşan lagün, yaban hayatı için önemli bir saha olarak değerlendiriliyor.

        Sadece doğal güzelliklerin merkezi değil, savaşçı Amazon kadınlarının anayurtları olarak da bilinen havza, kültürel mirasıyla da önemli rol oynuyor.

        - Ekosistemlerin tümü Terme'de bir arada

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal yaşam için ayrıcalıklı bir yer olduğunu belirtti.

        Deniz, göl, ırmak, dağ, ova, su basar ormanı, kuş cenneti, lagün, longoz, hepsinin aynı alanda bulunduğunu anlatan Kul, "Bu ekosistemlerin hepsini her yerde ayrı ayrı bulabilirsiniz ama Terme'de hepsinin bir arada olduğu, birbirini beslediği doğal bir yaşam alanı var." dedi.

        Terme'nin doğa turizmi için potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kul, "3 bin 500 hektarlık alan, doğal hayatı koruma ve geliştirme alanı. 560 hektarlık alanda Amazon Tabiat Parkı var. Yine 250 çeşit kuşun olduğu kuş cennetimiz var. Sülün sizi bekliyor, angut kuşları, saz tavuğu sizi bekliyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Kul, burada keşfedebilecek yüzlerce çeşit kuşun bulunduğuna dikkati çekerek "Burası aynı zamanda kuş göç yolları üzerinde. Hepsinin kolay ulaşılabilir bir bölgede olması ve bunların hepsinin de şehir yaşamından uzak olması Terme'yi müstesna bir yer haline getiriyor. Terme, keşfedilmek için sizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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