Gölardı Doğal Hayatı Koruma Sahası ve Miliç Lagünü doğa turizminde gelecek vadediyor

ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Miliç Lagünü, bölgede doğa turizmi için gelecek vadediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'na sahip Samsun'da Terme ilçesindeki sulak alanlar da doğal zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Terme'de yer alan Gölardı Simenlik Gölü Doğal Hayatı Koruma Sahası, yaklaşık 3 bin 500 hektarı kaplayan alanıyla göçmen kuşların rotası konumunda. Yılkı atlarının bulunduğu bölge zengin yaban hayatına sahip. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Miliç Lagünü de göçmen kuşların yanı sıra su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Denize paralel uzanan akarsu yatağının denizle bağlantısının olmaması dolayısıyla oluşan lagün, yaban hayatı için önemli bir saha olarak değerlendiriliyor.

Sadece doğal güzelliklerin merkezi değil, savaşçı Amazon kadınlarının anayurtları olarak da bilinen havza, kültürel mirasıyla da önemli rol oynuyor.