Samsun'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin ya da çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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