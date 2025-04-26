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        Samsun'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, cinayetten 17 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:35
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        Samsun'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, cinayetten 17 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin ya da çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucu bir çocuğun öldürülmesine ilişkin hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B'yi (31) yakaladı.

        Söz konusu hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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