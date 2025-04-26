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        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu bulunan araçta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:51
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        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu bulunan araçta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Beytullah Ş. (42) ile Muhammet E'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri dün Yakakent ilçe girişinde, Beytullah Ş'nin kullandığı aracı durdurmuş, yaptıkları aramada 16,6 gram taş kokain ele geçirmişti. Ekipler, sürücü ile araçtaki Muhammet E'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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