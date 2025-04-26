Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Polis ekipleri dün Yakakent ilçe girişinde, Beytullah Ş'nin kullandığı aracı durdurmuş, yaptıkları aramada 16,6 gram taş kokain ele geçirmişti. Ekipler, sürücü ile araçtaki Muhammet E'yi gözaltına almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Beytullah Ş. (42) ile Muhammet E'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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