Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 750 sentetik ecza, 10 paket halinde 6,25 gram sentetik uyuşturucu, 10,56 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.

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