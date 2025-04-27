Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 750 sentetik ecza, 10 paket halinde 6,25 gram sentetik uyuşturucu, 10,56 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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