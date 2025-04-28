SBB ALO 153 Çözüm Merkezi Havza'da talepleri yerinde aldı

Vatandaşların sorunlarına çözüm bulma amacıyla kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, Havza'da vatandaşların sorun ve taleplerini aldı.

SBB ALO 153 Çözüm Merkezinin vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini 7/24 kesintisiz karşılamak ve ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşmasını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kevser Camisi önünde oluşturulan mobil çözüm merkezi ile Havzalıların istek, talep ve şikayetleri dinlendi.

Yapılan çalışmada çözüm merkezine iletilen istek ve şikayetler ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturulması sağlandı.

Öte yandan daha önceden ALO 153 Çözüm Merkezine talepte bulunan bazı vatandaşlara talepleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ALO 153 Çözüm Merkezinin çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verildi.