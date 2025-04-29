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        Samsun'da narko alan denetiminde 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:43
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        Samsun'da narko alan denetiminde 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko alan uygulaması çerçevesinde bir aracı durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, 20,2 gram sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, 11 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile bıçak buldu.

        Ekipler, araçtaki Y.A, S.S. ve Z.S'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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