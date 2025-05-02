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        Samsun'da kaçak midye avlayan 2 kişiye 126 bin 566 lira ceza

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak midye avlayan iki kişiye 126 bin 566 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:33
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        Samsun'da kaçak midye avlayan 2 kişiye 126 bin 566 lira ceza
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak midye avlayan iki kişiye 126 bin 566 lira ceza kesildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak yolla çıkarılan midyelerin kamyonete yüklenip taşınacağını belirledi.

        Kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada yasak yolla çıkarılmış 3 ton 820 kilogram midye ele geçirdi.

        Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

        Midyeler, doğal yaşama kazandırılabilmeleri için yeniden denize bırakıldı.

        Şüphelilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı, kamyonete fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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