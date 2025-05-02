Samsun'da kaçak midye avlayan 2 kişiye 126 bin 566 lira ceza

Şüphelilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı, kamyonete fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak midye avlayan iki kişiye 126 bin 566 lira ceza kesildi.

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