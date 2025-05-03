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        Bafra Belediyesi "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği gerçekleşti

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının Gazipaşa Mahallesi durağında mahalle sakinleriyle buluşma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:48
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        Bafra Belediyesi "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği gerçekleşti
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        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının Gazipaşa Mahallesi durağında mahalle sakinleriyle buluşma gerçekleştirdi.

        Yoğun ilgi gören toplantıda vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin ihtiyaçları ve belediyenin projeleri hakkında merak ettiklerini doğrudan Başkan Kılıç'a iletti.

        Altyapıdan üstyapıya, devam eden çalışmalardan geleceğe yönelik planlara kadar pek çok konuda soru ve önerilerini dile getiren Gazipaşalılar, Başkan Kılıç'tan detaylı bilgiler aldı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Her bir hemşehrimizin fikri, Bafra'mızın geleceğine ışık tutan değerli bir kılavuzdur. Bu tür doğrudan iletişim ortamları sayesinde, şehrimizi ortak akılla daha güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum, bu buluşmaların Bafra'ya hizmet etme aşklarının bir göstergesi olduğunu ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceklerini.” söyledi.

        Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katılım sağladı.

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