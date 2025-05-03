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        Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Samsun'da düzenlenecek

        Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın ikincisinin 17-18 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:25
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        Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Samsun'da düzenlenecek
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        Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın ikincisinin 17-18 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasında, Karadeniz Bölgesi'nin tek bisiklet organizasyonu olan Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın Samsun'da yapılacağı belirtildi.

        Yurt içi ve yurt dışından bisikletçilerin katılacağı yarışmanın startının 18 Mayıs Pazar günü verileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yarışın 56 kilometrelik kısa parkuru Çobanlı İskelesi'nden başlayıp, 19 Mayıs ilçesinden dönecek ve yine aynı noktada sona erecek. 110 kilometrelik uzun parkur ise Çobanlı İskelesi'nden başlayıp 19 Mayıs, Kızılırmak Deltası ve Bafra ilçeleri geçildikten sonra aynı yerde sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

        Organizasyon kapsamında iki gün boyunca Çobanlı İskelesi'nde EXPO alanı açılacağı ve farklı etkinliklerin burada yapılacağı vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun Temsilcisi İsmail Kutlu, Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın her yaştan bisikletçilerin yarıştığı dünyaca ünlü bir yarışma olduğunu belirtti.

        Samsun'da bu yıl yarışın ikincisini düzenlediklerini aktaran Kutlu, "Gran Fondo yarışının artık gelenekselleşmesini istiyoruz. Bu organizasyonu Samsun'da düzenlemek bizim için çok önemli. Samsun Gran Fondo, Samsun'un bisiklet sporunda da ne kadar ilerlediğini göstermesi açısından son derece önemli, bununla beraber 500'den fazla sporcu, aileleri, antrenörleri derken binin üzerinde kişinin Samsun'a gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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