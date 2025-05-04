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        Ladik'te "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi

        Samsun'un Ladik ilçesinde belediye tarafından "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:55
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        Ladik'te "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi
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        Samsun’un Ladik ilçesinde belediye tarafından “Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor” programı düzenledi.

        İlçe sanayi sitesinde gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Adnan Topal sanayi esnafıyla bir araya geldi.

        Burada esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Topal, devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.

        Topal, belediye olarak her zaman vatandaşların fikirlerine çok önem verdiklerini vurgulayarak, “İlçemizin geleceğine ışık tutacak ve kazancını alın teriyle helalinden çalışarak elde eden sanayi esnafımız ile bir arada olmaktan mutluluk duydum.” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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