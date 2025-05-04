Ladik'te "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi

Samsun’un Ladik ilçesinde belediye tarafından “Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor” programı düzenledi.

İlçe sanayi sitesinde gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Adnan Topal sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Burada esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Topal, devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.

Topal, belediye olarak her zaman vatandaşların fikirlerine çok önem verdiklerini vurgulayarak, “İlçemizin geleceğine ışık tutacak ve kazancını alın teriyle helalinden çalışarak elde eden sanayi esnafımız ile bir arada olmaktan mutluluk duydum.” dedi.