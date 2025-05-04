Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, yakıt katkısı olarak kullanılan bidonlarda kamufle edilmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesi amacıyla şüpheli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

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