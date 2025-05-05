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        Salıpazarı'nda miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:31
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        Salıpazarı'nda miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
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        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine okul bahçesinde uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sırasında çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı.

        Minik öğrenciler, kurulan eğitim parkurunda yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

        Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının ileride daha bilinçli bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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