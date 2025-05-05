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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:04
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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Samsun-Sinop kara yolu Tütüncüler sapağı mevkisinde 83 yaşındaki Saygı Ö, 55 AKG 436 plakalı üç tekerlekli motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Saygı Ö, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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