Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun-Sinop kara yolu Tütüncüler sapağı mevkisinde 83 yaşındaki Saygı Ö, 55 AKG 436 plakalı üç tekerlekli motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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