Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman"ı minik seyircileriyle buluşturacak

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

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