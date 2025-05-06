Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında şenlik organize edildi.

Canik Kültür Merkezi'nde akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Matematik Şenliği'ne 2 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Etkinlik doğrultusunda atölyelerde oyun ve eğlenceyle matematik eğitimi alan öğrenciler, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

Şenlik sayesinde matematik eğitiminin daha etkin ve eğlenceli hale getirilerek sevdirilmesi amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, şenliğin 3 yıldır düzenlendiğini söyledi.

Şenlikte 23 atölyede etkinliklerin gerçekleştirildiğini anlatan Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız yeni eğitim programında da öğrencilerimizin hem yaparak, yaşayarak öğrenme hem de okul dışındaki ortamlarda deneyim elde etmeleri önemli unsur olarak bulunuyor." dedi.

Ağar, şenliğe Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin de destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti: