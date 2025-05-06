Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında şenlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında şenlik organize edildi.

        Canik Kültür Merkezi'nde akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Matematik Şenliği'ne 2 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

        Etkinlik doğrultusunda atölyelerde oyun ve eğlenceyle matematik eğitimi alan öğrenciler, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

        Şenlik sayesinde matematik eğitiminin daha etkin ve eğlenceli hale getirilerek sevdirilmesi amaçlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, şenliğin 3 yıldır düzenlendiğini söyledi.

        Şenlikte 23 atölyede etkinliklerin gerçekleştirildiğini anlatan Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız yeni eğitim programında da öğrencilerimizin hem yaparak, yaşayarak öğrenme hem de okul dışındaki ortamlarda deneyim elde etmeleri önemli unsur olarak bulunuyor." dedi.

        Ağar, şenliğe Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin de destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gönüllülük esasına göre öğrencilerimiz ve okullarımız buradalar. Bazı oyunlardan tutun da matematiği sevdirecek çalışmalara kadar öğrencilerimiz burada. Yıllara sair olarak bu ilginin arttığını da görmek bizler için çok sevindirici. Öğrencilerimiz gün geçtikçe daha etkin çalışmalar yapıyor, girişimcilik özelliklerini sergiliyor. Öğretim programımızdaki öğrenme çıktılarımızın hedefleriyle bugünkü yaptığımız çalışmanın hedefleri birbirleriyle örtüşüyor. Okullarda kazandırmak istediğimiz çalışmaların tamamlayıcısı niteliğinde bir etkinlik. Hem öğrencilerimizin okul başarıları artıyor hem matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinin önü açılmış oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?

        Benzer Haberler

        Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı
        Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı
        Havza'da 1. Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi
        Havza'da 1. Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman"ı minik seyircileriyle buluşt...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman"ı minik seyircileriyle buluşt...
        Depresyondan bilinci kapanan hasta 56 gün sonra uyandı
        Depresyondan bilinci kapanan hasta 56 gün sonra uyandı
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
        Ezan okuma yarışması birincisi Emir Kayra'nın hayali Ayasofya'da görev yapm...
        Ezan okuma yarışması birincisi Emir Kayra'nın hayali Ayasofya'da görev yapm...