Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

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