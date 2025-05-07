Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan hükümlü F.E'nin (30) yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 10 ayrı suçtan toplam 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.E'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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