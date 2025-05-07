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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:16
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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan hükümlü F.E'nin (30) yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 10 ayrı suçtan toplam 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.E'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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