Samsun'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hayri Çelik'in (28) kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 52 DB 840 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
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