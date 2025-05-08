Samsun'da "Yapay Zeka Gücüyle Akıllı İş Bağlantıları" organizasyonu gerçekleştirildi

Samsun'da "Samsun B2B Networking-Yapay Zeka Gücüyle Akıllı İş Bağlantıları" programı düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu ve Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz ile KOSGEB, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve yeni nesil etkinlik platformu olan Oniki'nin iş birliğinde düzenlenen program bir otelde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, açılış töreninde yaptığı konuşmada, akıllı iş birliği modeli ve yönetimiyle, kobilerin Samsun'un ve ülkenin önemli markaları ile bir araya gelerek, birçok konuda istişare etme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Zengince, etkinliğin kobilere, büyük firmalara önemli kazanımlar getireceğine işaret ederek, "Tarımdan sanayiye ticaretten lojistiğe, bölgenin önemli markası olan Samsun'da bu etkinliğin hem yeni yatırımların oluşmasında hem mevcut yatırımların geliştirilmesinde, yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında şehrimize ve ülkemize ciddi kazanımlar elde sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Samsun'un dışarıdan gelecek yatırımcıya da katkıya da açık ve uyum sağlayan bir şehir olduğunu dile getirdi. Doğan, Samsun'un üretim kapasitesini artırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "İhracat hedeflerini gelecek 5 yıl içinde en az iki katına çıkarmak gibi önemli bir hedefle yoluna devam eden güçlü bir şehir Samsun. Teknolojinin nimetlerinden Samsun'u ve bölgeyi, Kuzey Anadolu'nun tamamını birlikte burada insanlarla buluşturmak üzerimizdeki en büyük görevdir diye düşünüyorum. Çarşamba ki makine kimya silah fabrikasıyla, Çarşamba OSB'den Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ne Terme OSB hayata geçiyor. Uzakdoğu'dan otomotiv yatırımcıları hafta sonu Samsun'da olacak, artık imza aşamasına doğru geliyoruz, Chery'nin fabrikası Samsun'da kuruluyor diğer taraftan önemli bir savunma sanayi şirketi daha gelecek, inşallah müjdesini hep beraber veririz." Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da daha önce yurt içinde ve yurt dışında B2B görüşmelerini yaptıklarını ifade ederek "Bu kadar yoğun bir şekilde ilk defa burada yapıyoruz, Samsun'da Sanayi Başkanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın destek ofisiyle desteklediği Samsun'u sanayi kenti yapmak için bir yola çıktık ve bunun için bugün Samsun'umuz 11 tanenin üzerinde organize sanayisine sahip bir şehrimiz oldu." dedi.