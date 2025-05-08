Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından öğrencilere çocuk kitabı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından öğrencilere çocuk kitabı dağıtıldı.

        Bafra Belediyesince bir süre önce hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında, tarihe damga vuran kahramanların, liderlerin, bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ile büyük sporcuların hayatlarının anlatıldığı hikaye kitapları öğrencilerle buluşturuluyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 6-9 yaş aralığındaki çocukları kapsayan projede, milli ve manevi değerlerini bilen nesiller yetiştirmek, çocukların geçmişlerine, kültürlerine ve toplumlarına olan aidiyet duygusunu pekiştirmek, özgüvenlerini ve hedeflerini geliştirmek, dijital bağımlılığın önüne geçmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

        Proje kapsamında, hikaye kitabının arkasında yer alan karekodları okutan çocuklar, tarih yazan kahramanların dünyasını keşfetmek için hazırlanan animasyon videolarını sesli anlatımlar eşliğinde izleyebilecek.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Amaçlarının okuyan, araştıran, düşünen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, geçmişine ve kültürüne bağlı nesiller yetiştirilmek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın tarihin ışığında büyüyüp gelişmesi, onlar için yapacağımız en büyük yatırımdır. Tüm evlatlarımızın tıpkı bir zamanlar çocuk olan ve tarih yazan kahramanlarımız gibi vatanımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyorum. Onlara güvenimiz tamdır." dedi.

        Kılıç, ilçe genelindeki tüm ilkokullarda bu güne kadar 30 bin hikaye kitabı dağıtımı gerçekleştirdiklerini bu yıl içerisinde de 10 bin hikaye kitabını dağıtmayı planladıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Fuarı'nda stant açtı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Fuarı'nda stant açtı
        Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü insani yardım gemisi Samsun'da karşılandı
        Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü insani yardım gemisi Samsun'da karşılandı
        Havza'da 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi
        Havza'da 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı
        Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı
        Bafra'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bafra'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı