Samsun'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından öğrencilere çocuk kitabı dağıtıldı.

Bafra Belediyesince bir süre önce hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında, tarihe damga vuran kahramanların, liderlerin, bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ile büyük sporcuların hayatlarının anlatıldığı hikaye kitapları öğrencilerle buluşturuluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 6-9 yaş aralığındaki çocukları kapsayan projede, milli ve manevi değerlerini bilen nesiller yetiştirmek, çocukların geçmişlerine, kültürlerine ve toplumlarına olan aidiyet duygusunu pekiştirmek, özgüvenlerini ve hedeflerini geliştirmek, dijital bağımlılığın önüne geçmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

Proje kapsamında, hikaye kitabının arkasında yer alan karekodları okutan çocuklar, tarih yazan kahramanların dünyasını keşfetmek için hazırlanan animasyon videolarını sesli anlatımlar eşliğinde izleyebilecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlkokulu'nu ziyaret etti.

Amaçlarının okuyan, araştıran, düşünen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, geçmişine ve kültürüne bağlı nesiller yetiştirilmek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın tarihin ışığında büyüyüp gelişmesi, onlar için yapacağımız en büyük yatırımdır. Tüm evlatlarımızın tıpkı bir zamanlar çocuk olan ve tarih yazan kahramanlarımız gibi vatanımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyorum. Onlara güvenimiz tamdır." dedi.

Kılıç, ilçe genelindeki tüm ilkokullarda bu güne kadar 30 bin hikaye kitabı dağıtımı gerçekleştirdiklerini bu yıl içerisinde de 10 bin hikaye kitabını dağıtmayı planladıklarını belirtti.