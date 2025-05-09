Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da belediyeye ziyarette bulundu

Tunç, ezan okumada Türkiye birincisi olduğunu belirten Eke'yi kutlayarak, "Sana birincilik ödülü verdik. 'Ayasofya'ya müezzin olacağım.' diyorsun. 'Ayasofya'ya imam olacağım.' de. Aferin sana, başarılar." ifadesini kullandı.

Doğan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, cuma namazını Medrese Camisi'nde eda etti. Namazın ardından müezzinlik yapan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke ile sohbet eden Tunç, çocuğa satranç takımı hediye etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret eden Tunç, şeref defterini imzaladı.

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