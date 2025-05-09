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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da belediyeye ziyarette bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, cuma namazını kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:46
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da belediyeye ziyarette bulundu
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, cuma namazını kıldı.

        Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret eden Tunç, şeref defterini imzaladı.

        Doğan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, cuma namazını Medrese Camisi'nde eda etti. Namazın ardından müezzinlik yapan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke ile sohbet eden Tunç, çocuğa satranç takımı hediye etti.

        Tunç, ezan okumada Türkiye birincisi olduğunu belirten Eke'yi kutlayarak, "Sana birincilik ödülü verdik. 'Ayasofya'ya müezzin olacağım.' diyorsun. 'Ayasofya'ya imam olacağım.' de. Aferin sana, başarılar." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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