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        Samsun'da engellilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi

        Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) tarafından yürütülen, "Afete Hazırlıkta STK, Yerel Yönetim İş Birliği" projesi kapsamında "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:38
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        Samsun'da engellilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi
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        Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) tarafından yürütülen, "Afete Hazırlıkta STK, Yerel Yönetim İş Birliği" projesi kapsamında "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliği ile Bafra Öğretmen Evi'nde yapılan eğitime, görme, işitme ve bedensel engelliler ile aileleri katıldı.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği'nin desteklediği eğitimle, engelli bireylerin ve yakınlarının afetlere hazırlık konusunda bilinçlenmesi amaçlanıyor. Proje, 12 ay boyunca engelli bireylerin alacağı eğitim ile afet durumlarında daha donanımlı hale gelmesini hedefliyor.

        Eğitimde, AFAD uzmanları, deprem, yangın ve sel gibi afetlerde engelli bireylerin alabileceği önlemler ve afet sırasında yapılması gereken önemli bilgileri aktardı. Katılımcılara pratik bilgiler verilerek, olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmaları sağlandı.

        Eğitime katılan Bafra Görme Engelliler Derneği üyesi Ahmet Önem, eğitimin bilinçlenmeleri açısından çok faydalı olduğunu, binaların güvenliği ve korunma yöntemleri hakkında bilgi edindiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bafra Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Satılmış ise eğitimin içeriğine dikkati çekerek, "Özellikle bilgi kartları ve toplanma merkezleri konusunda yeni bilgiler öğrendik ve deprem sonrası iletişim konusunda aydınlandık." dedi.

        Yetkililer, afet bilinci eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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